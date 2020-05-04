Пользователи Сети требуют «ответить за свои слова» главного тренера «Ахмата», назвавшего россиян «дармоедами»

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4 мая 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзана Кадырова призвали уволить главного тренера «Ахмата», назвавшего россиян «дармоедами». Подписчики Игоря Шалимова в Instagram требуют его «ответить за свои слова».

Ранее тренер грозненского «Ахмата» раскритиковал граждан России, которые требуют от государства материальной поддержки в условиях режима самоизоляции. В частности, он заявил, что те, кто «ноют», «живут лучше бомжей».

«Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Работает метро, ходят автобусы и троллейбусы. Если вам что-то не нравится - меняйте работу. А так, у меня вопрос: ради чего вам помогать?», - заявил он в видеозаписи, которую потом под давлением все же удалил со своей станицы.