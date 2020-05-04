Спортивный психолог рассказала, как безопасно выйти из самоизоляции

Аргументы Недели → Спорт 13+

4 мая 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Длительная самоизоляция и сокращение двигательной активности сказалась на физическом состоянии многих людей. В свете возможной скорой отмены ограничений эксперт Ольга Тиунова рассказала, как безопасно подготовить организм к возобновлению привычных нагрузок.

Специалист рассказала, что после столь долгого пребывания дома даже дорога на работу и обратно может показаться организму серьезной нагрузкой. Она посоветовала заранее начать подготавливать свой организм к этому и установить для себя график домашних тренировок.

«В физическом плане мы все просели. Сейчас самое время даже простейшие упражнения включить в режим дня. Но обязательно фиксировать это на каком-либо бланке. Выполняя эту тренировочную работу, мы должны видеть это движение. Мы должны пропускать это через сознание», - рекомендует спортивный психолог.

Она посоветовала не стремиться сразу возобновлять прежние нагрузки, а переходить к ним постепенно и внимательно следить, как реагирует на это организм, передаёт Радио Sputnik.