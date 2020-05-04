Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Автодром «Формулы-1 в Мексике будет переоборудован в госпиталь для больных коронавирусом

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Автодром «Формулы-1 в Мексике будет переоборудован в госпиталь для больных коронавирусом
pixabay.com

Сообщается: в Мексике автодром, где проходит этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», будет переоборудован во временный госпиталь для приема больных с коронавирусной инфекцией. Палаты для пациентов будут расположены в "Паддок-клубе" - в помещениях, где во время Гран-при находятся VIP-ложи.

«Здесь будут установлены восемь модулей для госпитализации. Каждый модуль будет рассчитан на 24 места. Также у нас будет создан отдел интенсивной терапии на 26 мест», - рассказал глава мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо

Известно, что из-за пандемии коронавируса календарь «Формулы-1» претерпит серьезные изменения. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, многие этапы перенесены на неопределенный срок.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» и в прошлом футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал предоставленные правительством меры по поддержке населения в период пандемии.

ЕЧ

В мире

Германия поддержала строительство «Северного потока-2»

Германия поддержала строительство «Северного потока-2»

Правительство ФРГ заявило, что его отношение к строительству газопровода «Северный поток-2» не изменилось – они ожидают завершения проекта и готовы оказать поддержку. Соответствующий документ опубликован на сайте Бундестага.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью