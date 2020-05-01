Президента федерации футбола Гаити обвиняют в изнасиловании футболисток

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1 мая 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The Guardian

Pixabay

Президента федерации футбола Гаити Ив Жан-Барта обвиняют в сексуальных надругательствах над юными футболистками в национальном учебном центре страны. Барт обвинения отвергает.

Обвинения были опубликованы в издании The Guardian. Источником стали в том числе предполагаемые жертвы и их семьи.

«Там работает дама, которая оказывает давление на девушек, чтобы они занялись сексом с Даду, – сказала одна предполагаемая жертва в интервью The Guardian. – Он увидит милую девушку, которая очень привлекательна, и пошлет даму сказать, что ее собираются вышвырнуть из футбольного центра. Она начинает плакать, и тогда дама говорит: "Единственный способ решить эту проблему – поговорить с Даду". В этот момент у молодой девушки нет иного выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием».

Жан-Барт утверждает: «Никогда не было никаких жалоб ни на федерацию, ни на персонал, работающий в футбольной академии, ни на мою персону. Сексуальное насилие просто невозможно в нашем центре». Он также отметил, что эти обвинения были «явно маневром, направленным на дестабилизацию федерации, его и его семьи».

Согласно источникам издания в Гаити, несколько игроков, которые сейчас покинули центр, были принуждены Жан-Бартом к сексу, а одна девушка была вынуждена сделать аборт: «На нее было оказано давление, чтобы она ничего не рассказала», – сказала футболистка, раньше занимавшаяся в центре. «Еще одна из наших лучших молодых игроков потеряла девственность с Даду, когда ей было 17 лет в 2018 году, и ей также пришлось прервать беременность. Это такой позор, потому что они хотят играть за страну, но если они заговорят об этой ситуации, их уволят. Они – заложники».

Ранее мы писали о ситуации во французском фигурном катании, где также разразился скандал. В сторону сразу нескольких тренеров прозвучали страшные обвинения. Оказывается, они насиловали несовершеннолетних фигуристок.