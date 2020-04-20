Скандал во французском фигурном катании: откровения спортсменок о совращении со стороны тренеров

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20 апреля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Российская газета

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Пару месяцев назад во французском фигурном катании разразился скандал. В сторону сразу нескольких тренеров прозвучали страшные обвинения. Оказывается, они насиловали несовершеннолетних фигуристок. Почему же долгие годы на это закрывали глаза?

Первой открыть глаза общественности решилась знаменитая французская фигуристка Сара Абитболь. В 1990 году она переехала из провинции в Париж, чтобы добиться успехов в одиночном катании, поселилась в общежитии. Долгое время она терпела странные и неприятные намёки со стороны тренера сборной Жиля Бейера, пока однажды он не вломился пьяный в её комнату, потребовав прекратить ломаться, а получив отпор, набросился на 15-летнюю девочку. Затем такие визиты стали регулярными. В 1992 году Абитболь сбежала из группы, в которой, говорят, она была не единственной пострадавшей.

Заместитель главного редактора «Российской газеты», журналист Николай Долгополов был лично знаком с фигурантами этого громкого дела. Он отмечает, что главный тренер сборной Франции, а потом и многолетний президент Федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге знал о нездоровом интересе своего друга Жиля Бейера к малолетним. Они с Бейером вместе выступали в одиночном катании, и Дидье, поднимаясь все выше по служебной лестнице, тащил за собой и Жиля – верного союзника.

Долгополов признаётся, что ему Гайаге виделся человеком вполне адекватным. С ним было приятно обменяться впечатлениями о соревнованиях. Человек был на своем месте. «А Жиль Бейер запомнился джентльменом в черном длинном смокинге и бабочке. Он по тому времени невиданным манером вел все официальные и неофициальные ледовые шоу с участием лучших фигуристов Франции и мира. Его постоянный кураж заводил и переполненные залы, и фигуристов. Но попробуй подойди к этому "джентльмену". Он еле разговаривал, в ответ на приветствия едва кивал седеющей с годами головой, был неприветлив и недоступен».

После откровений Сары, от других фигуристок прозвучали имена ещё нескольких тренеров, насиловавших несовершеннолетних. После такого молчать уже было нельзя – последовали отставки. Дидье Гайаге уходить не спешил, однако Министерство спорта на фоне появившейся информации о совращении французскими тренерами несовершеннолетних фигуристок всё-таки потребовало его покинуть пост.

Что касается Жиля Бейера, то он признал, что у него была интимная связь с подопечной Сарой Абитболь: «Я признаю факт интимных отношений с ней. Учитывая мой статус и ее возраст, эти отношения были неприемлемыми», — заявил он. Возможно, после стольких лет ношения смокинга теперь ему придётся примерить тюремную робу.