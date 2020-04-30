«Заберите ее обратно в Россию!»: японцы возмущены поведением фигуристки Медведевой

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30 апреля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Евгения Медведева. Фото: соцсети

Несколько дней назад в Японию прилетела российская фигуристка Евгения Медведева. Несмотря на ограничения и самоизоляцию, девушка сняла каток для тренировок и даже порадовала себя походом по магазинам.

Медведева прилетела в Японию для участия в ледовом шоу, которое, однако, было отменено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Представительница вашей страны Евгения Медведева проскользнула в Японию перед запретом въезда... Она прибыла в Хатинохе, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране. Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию!», - жалуются японцы в Сети.

Возмущенные японцы не только поделились недовольством в сети, но и пожаловались на спортсменку в российское посольство. Девушка случившееся пока никак не прокомментировала.