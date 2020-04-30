Режим ЧС в Японии: вменяемое правительство и благодарный народ

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30 апреля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Японии во время режима ЧС, связанного с пандемией вируса нового типа, материальную поддержку будут оказывать практически всем – даже бездомным и приговоренным к смертной казни. В мае жителям страны и иностранцам, имеющим длительные визы, начнут выдавать по 100 тысяч иен, что составляет около 930 долларов.

Премьер Абэ и его министры, проявляя в трудный период солидарность с жителями страны восходящего солнца, решили сократить свои зарплаты до 30% и отказаться от материальной помощи, положенной всем гражданам Японии. В ближайшее время в стране заработает программа поддержки экономики. На ее спасение выделено более 1,2 триллиона долларов, что составляет порядка 20 процентов ВВП. В рамках исполнения программы будет оказана помощь малому и среднему бизнесу.

Режим чрезвычайной ситуации в Японии достаточно мягкий. Каждый житель страны по-прежнему имеет право свободно выйти из дома в маске или без нее и отправиться куда угодно по своему усмотрению. Власть делает ставку на дисциплинированность населения. Правительство и губернаторы на местах никому не отдают приказов, а лишь ограничиваются просьбами соблюдать необходимые меры. 126-миллионное население страны отвечает взаимностью: в период выходных и праздников японцы предпочитают оставаться дома. Девиз «Поможешь себе - поможешь всем» стал в эти дни очень популярным у жителей Японии. В ответ на просьбы властей добровольно отменены все массовые мероприятия, закрыты музеи и кинотеатры, универмаги, рестораны, бары и все ночные клубы. Патрулей на улицах нет, о пропускном режиме даже никто не думал.

Несмотря на то, что распространение COVID-19 здесь началось еще в начале февраля, статистика заражения инфекцией относительно низкая – всего около 14 тысяч случаев заболеваний и 325 смертей. В США с населением 328 миллионов человек на конец апреля умерли более 60 тысяч инфицированных. Японские врачи оперативно пресекают возможное появление крупных очагов инфекции. При выявлении больного медики прилагают все силы к тому, чтобы как можно быстрее протестировать весь круг его общения, установить и ликвидировать цепочки распространения заражений. Пока такая тактика дает результат.