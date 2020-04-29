Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей ЧЕ по футболу, несмотря на перенос турнира

Аргументы Недели → Спорт 13+

29 апреля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

Сообщается: городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, несмотря на перенос турнира на 2021 год. Об этом рассказал обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер.

Он выразил надежду, что в наступающем году матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями.

«Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждем чемпионат - это всегда нечто особенное", - поделился Райтер.

До этого Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта принял решение перенести ЧЕ- 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встречи футбольных клубов должны пройти в 12 европейских городах, в Мюнхене запланировано провести четыре игры - три матча группового раунда и один четвертьфинал.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века согласно рейтинговой системе ELO.