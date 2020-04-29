По статистике лучшие футболисты ХХI века: Месси – первый, Роналду – второй

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29 апреля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века согласно рейтинговой системе ELO. Об этом сообщил портал Besoccer.

При составлении рейтинга использовалась система ELO, учитывающая не только количество забитых голов и отданных результативных передач, но и уровень соперников. Исследование охватило 5 лучших европейских чемпионатов (АПЛ, серия А, бундеслига, ла лига и чемпионат Франции). Система рассматривала статистику с 1 января 2001 года.

Первое место в списке лучших игроков занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 100 баллов из 100 возможных. На втором месте - нынешний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также набрал 100 баллов, но уступил Месси по дополнительным показателям. Замкнул тройку топ-футболистов экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри (98 баллов).

Согласно данным рейтинга, Лионель Месси оказался единственным футболистом, чей средний показатель количества созданных моментов за матч превысил 1.

Топ-15 лучших футболистов ХХI века по версии Besoccer:

1. Лионель Месси (100 баллов)

2. Криштиану Роналду (100)

3. Тьерри Анри (98)

4. Луис Суарес (97)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Харри Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95)

11. Самюэль Это'О (95)

12. Роналдинью (95)

13. Ривалдо (95)

14. Кристиан Эриксен (95)

15. Рауль (95)