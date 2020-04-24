Газзаев обвинил в дилетантизме желающих убрать Семина из «Локомотива» руководителей клуба

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24 апреля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Спорт-Экспресс»

Футбольный тренер Валерий Газзаев, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал сообщения о возможном уходе Юрия Семина с поста наставника «Локомотива» по желанию руководства московской команды. По данному вопросу Газзаев высказался в разговоре со СМИ.

По словам Газзаева, ставшего собеседником «Спорт-Экспресса», ему «непонятны две вещи».

«Во-первых, почему это определяют люди, которые судя по их поступкам являются полнейшими дилетантами в футболе. И во-вторых, на основании каких критериев это может определяться, если реальный критерий на самом деле один и он уже сейчас очевиден. Это — результат!» - отметил футбольный специалист.

Валерий Газзаев удивился тому, как можно поднимать вопрос об увольнении тренера, «который на протяжении всего периода работы неизменно добивается результата». Газзаев напомнил, что за три сезона с Юрием Семиным «Локомотив» стал чемпионатом страны, выиграл два Кубка России и дважды попал в Лигу чемпионов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что УЕФА рекомендовал национальным федерациям продолжить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса COVID-19.