В УЕФА потребовали доиграть все футбольные матчи

Национальные футбольные федерации получили рекомендацию продолжить сезон. На этом настаивает союз футбольных ассоциаций.
Рекомендации были высказаны в ходе видеоконференции. Она была проведена с участием 55 национальных ассоциаций.
«Участникам были представлены варианты футбольного календаря для соревнований среди клубов и сборных», — сообщила пресс-служба УЕФА: «Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи».
Исключительным случаем стала ситуация с коронавирусом. Пандемия в самом разгаре. Из-за этого были отменены спортивные мероприятия.