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В УЕФА потребовали доиграть все футбольные матчи

, 19:58 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: uefa.com

В УЕФА потребовали доиграть все футбольные матчи
фото: pixabay.com

Национальные футбольные федерации получили рекомендацию продолжить сезон. На этом настаивает союз футбольных ассоциаций.

Рекомендации были высказаны в ходе видеоконференции. Она была проведена с участием 55 национальных ассоциаций.

«Участникам были представлены варианты футбольного календаря для соревнований среди клубов и сборных», — сообщила пресс-служба УЕФА: «Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи».

Исключительным случаем стала ситуация с коронавирусом. Пандемия в самом разгаре. Из-за этого были отменены спортивные мероприятия.

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