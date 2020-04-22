В Молдавии спортсменам сборных разрешили возобновить тренировки на открытом воздухе

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22 апреля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Молдавии спортсменам сборных разрешили возобновить тренировки в период карантина, но только на открытом воздухе. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Разрешается возобновление индивидуальных тренировок (общей физической подготовки) в открытых общественных местах для членов национальных сборных», - говорится в документе. Известно, что заниматься нужно с обязательным соблюдением мер против распространения инфекции COVID-19.

Для остальных граждан по-прежнему действует запрет на посещение мест большого скопления людей. В регионе было введено чрезвычайное положение, режим действует до 15 мая.

Ранее национальные футбольные федерации получили рекомендацию продолжить сезон. На этом настаивает союз футбольных ассоциаций.