Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

В Молдавии спортсменам сборных разрешили возобновить тренировки на открытом воздухе

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Молдавии спортсменам сборных разрешили возобновить тренировки на открытом воздухе
pixabay.com

В Молдавии спортсменам сборных разрешили возобновить тренировки в период карантина, но только на открытом воздухе. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Разрешается возобновление индивидуальных тренировок (общей физической подготовки) в открытых общественных местах для членов национальных сборных», - говорится в документе. Известно, что заниматься нужно с обязательным соблюдением мер против распространения инфекции COVID-19.

Для остальных граждан по-прежнему действует запрет на посещение мест большого скопления людей.  В регионе было введено чрезвычайное положение, режим действует до 15 мая.

Ранее национальные футбольные федерации получили рекомендацию продолжить сезон. На этом настаивает союз футбольных ассоциаций.

ЕЧ

Общество

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Самыми опасными пациентами с коронавирусом COVID-19 являются люди, которые выглядят внешне здоровыми. Об этом журналистам рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью