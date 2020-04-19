Плющенко показал свой пасхальный стол

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19 апреля 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Евгений Плющенко, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился с поклонниками семейными фотографиями на фоне праздничного стола и поздравил всех с Пасхой.

«Всех православных с праздником Пасхи! Всем здоровья, счастья и добра», - обратился спортсмен к подписчикам.

На снимке изображены Евгений Плющенко с супругой продюсером Яной Рудковской и сыном Сашей. При этом юный наследник держит в руках пасхальный кулич.

Кроме того, на столе красуются две огромные статуэтки – кролик и два куриных яйца.

Ранее сообщалось, что актер Иван Охлобыстин с семьей посетил «тайную службу» на Пасху. У его дочери недавно был выявлен коронавирус.