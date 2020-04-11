Плющенко рассказал о друзьях с коронавирусом в Коммунарке

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11 апреля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

фото: Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих друзьях, которые проходят лечение от коронавируса в больнице в Коммунарке. По его словам, некоторые из них подключены к аппарату ИВЛ.

«Просто у меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так все просто, как говорили нам в начале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьёзно», - высказал спортсмен.

Плющенко отметил, что с ними в доме живет мама Яны, которая находится в группе риска. Фигурист добавил, что они с семьей никуда не выезжали уже около 20 дней. При этом он продолжает работать в дистанционном режиме и тренирует своего сына.

«В принципе, у нас всё необходимое есть», - уточнил он.

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