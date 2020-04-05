Российский тренер Слуцкий хочет похудеть на 10 кг за время карантина

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что планирует похудеть за время карантина. По его словам, он уже сейчас придерживается строжайшей диеты.
«Рассчитываю сбросить 10 килограммов по сравнению с тем весом, с которым уходил на карантин. Понимаю, по моей физиономии сейчас этого не скажешь, но я на пути к этому», - поделился Слуцкий в прямом эфире с телекомментатором Нобелем Арустамяном.
Тренер ФК «Рубин» отметил, что живет в закрытом комплексе и может выйти на полтора часа погулять на улице в маске.
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