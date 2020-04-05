Российский тренер Слуцкий хочет похудеть на 10 кг за время карантина

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5 апреля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Леонид Слуцкий, Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что планирует похудеть за время карантина. По его словам, он уже сейчас придерживается строжайшей диеты.

«Рассчитываю сбросить 10 килограммов по сравнению с тем весом, с которым уходил на карантин. Понимаю, по моей физиономии сейчас этого не скажешь, но я на пути к этому», - поделился Слуцкий в прямом эфире с телекомментатором Нобелем Арустамяном.

Тренер ФК «Рубин» отметил, что живет в закрытом комплексе и может выйти на полтора часа погулять на улице в маске.

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