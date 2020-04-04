Отец Хабиба Нурмагомедова озвучил размер состояния сына

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4 апреля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram

Отец чемпиона UFC по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал подробности из жизни спортсмена. По его словам, бойца можно назвать одним из «богатых» людей в России.

«В плане опыта - да. В плане денег ... Есть миллионы людей, у которых больше денег. А в плане узнаваемости, мне кажется, в России он номер один», - пояснил отец спортсмена, отвечая, можно ли назвать Хабиба богатым человеком.

При этом Абдулманап не смог назвать точную цифру, в которую можно оценить состояние бойца, но предположил, что это около 100 млн дол.

Известно, что в январе 2020-го президент UFC Дана Уайт сообщил, что у Хабиба на счету больше 50 млн дол.

Кроме того, отец спортсмена рассказал, что не вкладывается в рекламное продвижение бойца, а его популярность стремительно растет. По его словам, Хабиб говорит на аварском языке, на русском, на турецком, на английском и читает по-арабски.