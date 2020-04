Хабиб Нурмагомедов готов сразиться с Тони Фергюсоном в апреле, главное - добраться до места встречи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стопроцентно может провести поединок с бойцом из США Тони Фергюсоном 18 апреля, как и была даговоренность, но главное ему выехать из России.

Американец назвал Хабиба трусом, предположив, что россиянин боится поединка с ним и прикрывается коронавирусом и призвал лишить его титула. Хабиб Нурмагомедов заявил, что ежедневно просил главу UFC Дану Уайта назвать место проведения поединка, но ему никтор ничего не говорит по этому поводу.

Россиянин поделился в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото, что «если UFC сейчас назовет ему локацию, и он сможет вылететь из России, то бой состоится на сто процентов».

По словам Хабиба, у него сейчас ежедневные тренировки в собственном зале в Дагестане, а поединок с Фергюсоном очень важен для него, так как может стать самым большим событием в истории UFC.

Нурмагомедов 1 апреля написал у себя в Instagram, что его бой против Фергюсона, запланированный на 18 апреля, не состоится, так как он не может вылететь из России из-за закрытых ив связи с пандемией коронавируса границ.

Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) saying he never said he was out of 249, he just isn’t going to fly anywhere when he doesn’t know where he’s flying to. He also doesn’t believe getting out of Russia is as simple as others suggest. pic.twitter.com/pf5RSiwemG