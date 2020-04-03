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Хабиб Нурмагомедов готов сразиться с Тони Фергюсоном в апреле, главное - добраться до места встречи

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Хабиб Нурмагомедов готов сразиться с Тони Фергюсоном в апреле, главное - добраться до места встречи
Хабиб, фото: vk.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стопроцентно может провести поединок с бойцом из США Тони Фергюсоном 18 апреля, как и была даговоренность, но главное ему выехать из России.

Американец назвал Хабиба трусом, предположив, что россиянин боится поединка с ним и прикрывается коронавирусом и призвал лишить его титула. Хабиб Нурмагомедов заявил, что ежедневно просил главу UFC Дану Уайта назвать место проведения поединка, но ему никтор ничего не говорит по этому поводу.

Россиянин поделился в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото, что «если UFC сейчас назовет ему локацию, и он сможет вылететь из России, то бой состоится на сто процентов».

По словам Хабиба, у него сейчас ежедневные тренировки в собственном зале в Дагестане, а поединок с Фергюсоном очень важен для него, так как может стать самым большим событием в истории UFC.

Нурмагомедов 1 апреля написал у себя в Instagram, что его бой против Фергюсона, запланированный на 18 апреля, не состоится, так как он не может вылететь из России из-за закрытых ив связи с пандемией коронавируса границ.

Бывший боец UFC Бен Аскрен заявил, что заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном может ирландец Конор Макгрегор.

ИЧ

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