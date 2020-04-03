Фергюсон заявил, что Нурмагомедов не рискнул выходить на ринг и прикрылся пандемией

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3 апреля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Пятая попытка российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона сойтись на ринге провалилась из-за коронавируса. Боец из США отреагировал на новость издевательствами над российским спортсменом.

Фергюсон в соцсети опубликовал оскорбительную аудиозапись, в которой заявил, что считает Нурмагомедова трусом. Спортсмен считает, что россиянин сам не захотел встречаться с ним на ринге, а коронавирус стал лишь предлогом для отмены боя. По словам американца, Хабиб мог отправиться в США из Абу-Даби, однако он выбрал перелет в Россию, осознавая, что вылететь из страны в Америку уже не получится.

Россиянин пока не ответил на заявления американца.