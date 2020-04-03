Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Фергюсон заявил, что Нурмагомедов не рискнул выходить на ринг и прикрылся пандемией

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фергюсон заявил, что Нурмагомедов не рискнул выходить на ринг и прикрылся пандемией
Фото: соцсети

Пятая попытка российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона сойтись на ринге провалилась из-за коронавируса. Боец из США отреагировал на новость издевательствами над российским спортсменом.

Фергюсон в соцсети опубликовал оскорбительную аудиозапись, в которой заявил, что считает Нурмагомедова трусом. Спортсмен считает, что россиянин сам не захотел встречаться с ним на ринге, а коронавирус стал лишь предлогом для отмены боя. По словам американца, Хабиб мог отправиться в США из Абу-Даби, однако он выбрал перелет в Россию, осознавая, что вылететь из страны в Америку уже не получится.

Россиянин пока не ответил на заявления американца.

АБ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью