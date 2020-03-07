Все новости >>

//Спорт 13+

Нурмагомедов во время пресс-конференции пнул пояс Фергюсона

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Нурмагомедов во время пресс-конференции пнул пояс Фергюсона
Фото: соцсети

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретились на пресс-конференции перед боем, который состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Нурмагомедов и Фергюсон считаются давними соперниками.

«Он заслужил этот бой, это очень хороший боец. Но он мне не нравится, потому что он тупой человек. Он один из лучших, и если я хочу закрепить свое наследие в ММА, то обязан победить его. Я хочу, чтобы мое наследие было вечным», - заявил Хабиб.

В конце встречи во время дуэли взглядов американец оставил на полу свой чемпионский пояс, после чего россиянин пнул его ногой. Начавшуюся было потасовку остановил президент UFC Дана Уайт.

АБ

//картина дня

Политика

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле Россия добилась всех желаемых целей. Известно, что главы обеих стран 5 марта обсуждали урегулирование…

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекцией опубликовал список авиарейсов, пассажиры которых могут потенциально переносить вирус…

//новости ан

Блогер Екатерина Диденко и выжившие после инцидента с сухим льдом на вечеринке в банном комплексе в честь ее дня рождения друзья посетили шоу «Док-Ток», телеведущей…

//новости ан