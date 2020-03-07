Нурмагомедов во время пресс-конференции пнул пояс Фергюсона

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7 марта 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретились на пресс-конференции перед боем, который состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Нурмагомедов и Фергюсон считаются давними соперниками.

«Он заслужил этот бой, это очень хороший боец. Но он мне не нравится, потому что он тупой человек. Он один из лучших, и если я хочу закрепить свое наследие в ММА, то обязан победить его. Я хочу, чтобы мое наследие было вечным», - заявил Хабиб.

В конце встречи во время дуэли взглядов американец оставил на полу свой чемпионский пояс, после чего россиянин пнул его ногой. Начавшуюся было потасовку остановил президент UFC Дана Уайт.