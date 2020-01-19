Отец Нурмагомедова рассказал, как Хабиб смотрит на возможность повторной встречи с Макгрегором

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19 января 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

Отец и тренер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну не интересен повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Глава UFC заговорил о встрече Макгрегора с Нурмагомедоввм

«Абсолютно неинтересен, он сдался нам», - считает Нурмагомедов-старший. По его словам, Хабиб бил Макгрегора три раунда подряд, а затем ирландец сдался, и россиянин его «задушил».

Ранее Макгрегор провёл поединок с американцем Дональдом Серроне, где одержал победу на сороковой секунде. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что сейчас ирландец находится в своей лучшей форме и жаждет встречи с Нурмагомедовым. Уайт предположил, что «, их реванш будет самым большим в истории».