Отец Нурмагомедова рассказал, как Хабиб смотрит на возможность повторной встречи с Макгрегором

Отец и тренер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну не интересен повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором.
«Абсолютно неинтересен, он сдался нам», - считает Нурмагомедов-старший. По его словам, Хабиб бил Макгрегора три раунда подряд, а затем ирландец сдался, и россиянин его «задушил».
Ранее Макгрегор провёл поединок с американцем Дональдом Серроне, где одержал победу на сороковой секунде. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что сейчас ирландец находится в своей лучшей форме и жаждет встречи с Нурмагомедовым. Уайт предположил, что «, их реванш будет самым большим в истории».