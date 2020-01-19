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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Отец Нурмагомедова рассказал, как Хабиб смотрит на возможность повторной встречи с Макгрегором

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Отец Нурмагомедова рассказал, как Хабиб смотрит на возможность повторной встречи с Макгрегором
Фото: соцсети

Отец и тренер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну не интересен повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором.

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«Абсолютно неинтересен, он сдался нам», - считает Нурмагомедов-старший. По его словам, Хабиб бил Макгрегора три раунда подряд, а затем ирландец сдался, и россиянин его «задушил».

Ранее Макгрегор провёл поединок с американцем Дональдом Серроне, где одержал победу на сороковой секунде. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что сейчас ирландец находится в своей лучшей форме и жаждет встречи с Нурмагомедовым. Уайт предположил, что «, их реванш будет самым большим в истории».

АБ

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