Футболисты «Спартака» добровольно, но временно отказались от части зарплаты

Игроки московского ФК «Спартак» согласились на понижение зарплаты из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которая привела к приостановке сезона.
Ранее в РПЛ объявили о приостановке чемпионата до 10 апреля. Футболисты «Спартака» согласились на это время отказаться от 40% заработной платы, чтобы поддержать клуб.
«Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», - сказано на сайте клуба.