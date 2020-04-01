Футболисты «Спартака» добровольно, но временно отказались от части зарплаты

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1 апреля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Игроки московского ФК «Спартак» согласились на понижение зарплаты из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которая привела к приостановке сезона.

Ранее в РПЛ объявили о приостановке чемпионата до 10 апреля. Футболисты «Спартака» согласились на это время отказаться от 40% заработной платы, чтобы поддержать клуб.

«Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», - сказано на сайте клуба.