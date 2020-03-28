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Мостовой предложил из-за коронавируса сократить зарплаты российским футболистам

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Чемпионат.com

Мостовой предложил из-за коронавируса сократить зарплаты российским футболистам
Фото: pixabay.com

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой призвал руководство клубов Тинбкофф РПЛ понизить зарплаты российских футболистов на фоне пандемии COVID-19.

Мостовой отметил, что европейские клубы уже пошли на подобные меры и сократили игрокам зарплату. Также спортсмен добавил, что на протяжении нескольких лет ведутся разговоры о несправедливости доходов российских футболистов.

«Перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми… Пускай никто не обижается, это будет правильным решением», - сказал он.

АБ

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