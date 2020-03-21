Президент футбольного клуба «Урал» предложил из-за ситуации с коронавирусом «обнулить» нынешний сезон чемпионата России

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21 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

футбольный функционер Григорий Иванов

Футбольный функционер Григорий Иванов считает, что текущий сезон чемпионата России по футболу доигрывать не стоит. Об этом он заявил в интервью порталу «Спорт – Экспресс».

Президент ФК «Урал» высказал личное мнение по поводу ситуации с приостановкой чемпионата России по футболу из-за пандемии коронавируса.

«Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе», - заявил Иванов.

По мнению президента «Урала», в связи с существующей неопределенностью, связанной с невозможностью продолжить турнир, легионеров стоит временно отпустить по домам - к женам и детям.

Напомним, что на момент приостановки чемпионата России по футболу первое место, с отрывом в девять очков от ближайших конкурентов, занимает ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга. На двух последних строчках турнирной таблицы, гарантирующих вылет из чемпионата, на данный момент располагаются «Крылья Советов» из Самары и «Ахмат» из Грозного. ФК «Урал» занимает десятую строчку таблицы.