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Хоккейный клуб «Адмирал» покинет КХЛ из-за отсутствия финансирования в период пандемии

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Хоккейный клуб «Адмирал» покинет КХЛ из-за отсутствия финансирования в период пандемии
Фото: страница ХК «Адмирал» ВКонтакте

Правительство Приморского перенаправит деньги, заложенные на финансирование профессиональных спортивных клубов, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

В этой связи следующий чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пропустит «Адмирал» из Владивостока.

«В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа», – говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта региона.

Изменения коснутся и футбольной команды «Луч» из Владивостока –  она перейдет в третий дивизион. При клубе сохранится центр подготовки юных футболистов.

Ранее сообщалось, что в соседнем Хабаровске из-за коронавируса появились нелегальные детские сады.

ДВа
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