В Хабаровске из-за коронавируса появились нелегальные детские сады

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]

По интернету давно ходит шутка о том, что вакцину от коронавируса изобретут измученные родители, уставшие сидеть дома взаперти со своими чадами. А пока лекарства они не изобрели, зато придумали сдавать детишек в нелегальные сады, то есть небольшие группы, которые собирают в квартирах.

В Хабаровске местные чиновники обнаружили в интернете около 70 подобных объявлений, в которых родителям предлагают «присмотр на время» за их отпрысками. Как сообщает РИА Новости, мэр Сергей Кравчук распорядился оперативно подготовить список таких частных групп по присмотру и уличить нарушителей, нарушающих режим карантина.

В Хабаровске из-за коронавируса закрыты все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, спортивные секции, развлекательные центры.