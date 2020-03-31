Госпитализированный с COVID-19 футболист Речбер Рюштю сейчас находится в критическом состоянии

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31 марта 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается, что бывший вратарь сборной Турции по футболу Речбер Рюштю находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом. Спортсмену 46 лет.

Известно: футболист был госпитализирован с COVID-19 несколько дней назад. В настоящее время здоровье мужчины вызывает серьезные опасения у врачей.

Рюштю является пятикратным чемпионом Турции и двукратным обладателем Кубка Турции, он закончил карьеру в 2012 году.

Ранее экс-защитник сборной России по футболу Юрий Никифоров, который долгое время живёт в испанском Хихоне, рассказал, как страна справляется с пандемией, и какие штрафы там вводят, чтобы люди оставались дома.