Госпитализированный с COVID-19 футболист Речбер Рюштю сейчас находится в критическом состоянии

Сообщается, что бывший вратарь сборной Турции по футболу Речбер Рюштю находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом. Спортсмену 46 лет.
Известно: футболист был госпитализирован с COVID-19 несколько дней назад. В настоящее время здоровье мужчины вызывает серьезные опасения у врачей.
Рюштю является пятикратным чемпионом Турции и двукратным обладателем Кубка Турции, он закончил карьеру в 2012 году.
Ранее экс-защитник сборной России по футболу Юрий Никифоров, который долгое время живёт в испанском Хихоне, рассказал, как страна справляется с пандемией, и какие штрафы там вводят, чтобы люди оставались дома.