Экс-защитник сборной России по футболу рассказал о жизни в Испании во время пандемии

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31 марта 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Спорт-Экспресс

Источник фото: Sports.ru

Экс-защитник сборной России по футболу Юрий Никифоров, который долгое время живёт в испанском Хихоне, рассказал журналисту "Спорт-Экспресс", как страна справляется с пандемией, и какие штрафы там вводят, чтобы люди оставались дома.

По словам Никифорова, из дома в Хихоне можно выходить только одному человеку с условием, что он идет в аптеку или в продовольственный магазин. В общественных местах количество людей строго лимитировано – не больше 10. За этим следят специальные секьюрити. "Город патрулирует полиция, которая имеет право остановить на улице любого, проверить сумки и потребовать чеки на продукты. Если ты просто сходил за пивом и больше ничего не купил, то придется выложить штраф в 600 евро", – рассказал экс-футболист.

Испания, как и многие другие страны, оказалась не готова к пандемии и резкому скачку заболевших. Не хватает медицинских масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких. "Вот уже неделю весь город выходит в восемь вечера на балконы и под автомобильные клаксоны в течение пяти минут аплодирует мужеству медиков, которые, выступая по телевизору, не скрывают своих слез. Это акция в их поддержку", – отмечает Никифоров.

Напомним, Испания оказалась на втором месте по смертности от коронавируса. В понедельник власти страны сообщили ещё о 812 смертях. Всего умерли 7 716 человек. Наиболее пораженными районами страны остаются Каталония, Страна Басков и Мадрид.