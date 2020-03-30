Трехкратная олимпийская чемпионка считает, что не нужно «забивать себе мозг» соблюдением карантина

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30 марта 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Фото: pixabay.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не видит необходимости в карантине и сама его не соблюдает. «Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет?» - сказала спортсменка.

«Ходила по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Моему внуку год, его в четырех стенах держать было бы неправильно. Как карантин соблюдать-то? Лучше жить как жилось и не забивать себе мозг», - считает она.

Резцова уверена, что люди, которые вместо соблюдения режима самоизоляции отправились в нерабочую неделю на шашлыки, «никому не мешают», потому что находятся в кругу семьи.