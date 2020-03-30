В МВД уточнили информацию о введении комендантского часа в Подмосковье

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30 марта 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова заявила, что на самом деле комендантского часа в Подмосковье нет. Сотрудники полиции должны были только проинформировать россиян о необходимости самоизоляции.

Ранее в Сети появилось видео, где по улице подмосковного города проехала полицейская машина, из которой по громкоговорителю предупреждали людей о введении комендантского часа.

«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», - сказаоа Петрова.