Илья Ковальчук показал необычную тренировку с женой Николь

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28 марта 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Ковальчук, фото из соцсети

Российский хоккеист Илья Ковальчук, выступающий за американскую команду, уединился со своей женой Николь, и супруги тренируются на лужайке около своего дома. Жена Ковальчука не только прекрасная супруга и мама четверых детей, но и настоящая красавица. Идеальной фигурке многодетной мамы могут позавидовать юные девушки.

У Николь стальной пресс. Поддержать форму Николь помогает Илья. А Николь помогает мужу-спортсмену. Ковальчук выложил в Инстаграм видео, как он усадил жену на плечи и выполняет приседания. Второе упражнение - совместная работа над прессом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)22 Мар 2020 в 6:08 PDT

Также Ковальчуки показали, чем занимаются в дни карантина с детьми дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)19 Мар 2020 в 6:45 PDT



"Сложное время для всех, поддержим друг друга, берегите себя и своих близких, а главное, Родителей, Бабушек, Дедушек......ОЧЕНЬ важно. P.S. Занимайтесь физкультурой дома", - призвал Илья Ковальчук.

Несколько месяцев назад у его любимой у супруги был день рождения. Илья трогательно поздравил Николь: "Лучшая Мама, Лучшая Жена, Лучшая Любовница) , а самое главное ты настоящий Друг!!!!".

Люди во всем мире пытаются с пользой для души и тела пережить карантин по коронавирусу. Леонид Агутин дал потрясающий "Концерт в тапочках". О балете "Лебединое озеро" в Интернете будут передавать внукам.