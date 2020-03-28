Илья Ковальчук показал необычную тренировку с женой Николь

Российский хоккеист Илья Ковальчук, выступающий за американскую команду, уединился со своей женой Николь, и супруги тренируются на лужайке около своего дома. Жена Ковальчука не только прекрасная супруга и мама четверых детей, но и настоящая красавица. Идеальной фигурке многодетной мамы могут позавидовать юные девушки.
У Николь стальной пресс. Поддержать форму Николь помогает Илья. А Николь помогает мужу-спортсмену. Ковальчук выложил в Инстаграм видео, как он усадил жену на плечи и выполняет приседания. Второе упражнение - совместная работа над прессом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также Ковальчуки показали, чем занимаются в дни карантина с детьми дома.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Сложное время для всех, поддержим друг друга, берегите себя и своих близких, а главное, Родителей, Бабушек, Дедушек......ОЧЕНЬ важно. P.S. Занимайтесь физкультурой дома", - призвал Илья Ковальчук.
Несколько месяцев назад у его любимой у супруги был день рождения. Илья трогательно поздравил Николь: "Лучшая Мама, Лучшая Жена, Лучшая Любовница) , а самое главное ты настоящий Друг!!!!".
Люди во всем мире пытаются с пользой для души и тела пережить карантин по коронавирусу. Леонид Агутин дал потрясающий "Концерт в тапочках". О балете "Лебединое озеро" в Интернете будут передавать внукам.