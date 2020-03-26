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Российский велогонщик не смог вернуться в Россию из-за коронавируса

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Российский велогонщик не смог вернуться в Россию из-за коронавируса
pixabay.com

Российский велогонщик Павел Сиваков не смог вернуться в страну из Андорры для участия в тренировочных мероприятиях. Это связано с транспортными ограничениями, наложенными из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер сборной РФ по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян поделился, что Сиваков всегда был в Европе, у спортсмена контракт с профессиональной командой, поэтому он просто оказался заложником данной ситуации. 

Также тренер добавил: когда надо было уже вылетать, Павлу предложили вернуться в Россию, но он сказал, что останется, так как тренировки в Андорре профессионалам разрешались – велогонщик показывал лицензию, выезжал и тренировался. Однако потом все поменялось, ограничили авиасообщение, поэтому мужчина решил остаться в Андорре. Абрамян уверен: это не так критично, если учесть тот факт, что Олимпиаду перенесли.

Ранее КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона 2019/2020 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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