Стало известно, когда определится состав сборных РФ по бобслею и скелетону для подготовки к новому сезону

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24 марта 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается: состав сборных России по бобслею и скелетону к новому сезону будет определен в мае на заседании тренерского совета. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Данил Чабан.

Чабан также поделился, что сейчас спортсмены отправились на отдых, в мае они возобновят тренировки, а летом на сочинской базе "Юг Спорт" должен пройти учебно-тренировочный сбор.

«На май у нас запланировано традиционное тестирование разгоняющих в бобслее, тогда же состоится и тренерский совет, на котором будет сформирован состав сборных для подготовки к новому сезону",- добавил Данил.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, подготовившая победителя Олимпиады Алексея Ягудина, призвала россиян не унывать из-за того, что они оказались на карантине по коронавирусу.