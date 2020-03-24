Татьяна Тарасова показала свою растяжку и дала совет, чем заняться на карантине

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24 марта 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телепрограмма

Татьяна Тарасова, фото: vk.com/ta_tarasova

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, подготовившая победителя Олимпиады Алексея Ягудина,

призвала россиян не унывать из-за того, что они оказались на карантине по коронавирусу.

Легендарный тренер полагает, что любой человек может провести время с пользой для себя. Тарасова показала, как она лично выполняет дома упражнения на растяжку. По ее мнению, даже дома можно придумать для себя массу упражнений, сообщает teleprogramma.pro.

«Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живёт, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие. Берегите себя, своих старших родных. Не унывайте!» - поделилась Татьяна Анатольевна.

Тарасова выразила надежду, что уже в ближайшее время люди смогут спокойно гулять, работать и ходить в театры.

73-летняя Тарасова в Instagram опубликовала снимок, как она работает над растяжкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)23 Мар 2020 в 8:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)21 Мар 2020 в 6:43 PDT

Недавно Тарасова в соцсети поздравляла с днем рождения своего любимого воспитанника. Сама она неделю находится на самоизляции.

Отметим, есть россияне, кто нарушает карантинный режим. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и Минэкономразвития представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19.