Татьяна Тотьмянина считает Алексея Ягудина человеком-удачей

Аргументы Недели → Спорт 13+

18 марта 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com/ru-ru

Титулованная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина считает своего мужа Алексея Ягудина человеком-удачей. 18 марта Алексей Ягудин отмечает юбилей. Знаменитому фигуристу исполняется 40 лет.

"С Днём рождения человек-удача!!! Рядом с тобой - всё будет хорошо", - поздравила любимого супруга Татьяна и призналась: "Люблю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)18 Мар 2020 в 1:33 PDT

Любит Алексея Ягудина и его тренер Татьяна Тарасова, с которой он завоевал золото Олимпиады-2002, получив четыре высших оценки за хореографию. Ягудин считает Татьяну Анатольевну своей второй мамой. Несколько лет назад они с Тотьмяниной подарили Тарасовой на юбилей шубу.

А сегодня "ТАТ" сказала трогательные слова 40-летнему Алексею: "Я люблю тебя! С этим самым сильным и прекрасным чувством я живу уже третий десяток лет. Я могу сказать - есть в жизни счастье!" "Дорогой мой человек! Я благодарна тебе за азарт, который сопровождал нашу с тобой жизнь - жизнь помешанных олимпийцев. То счастье, страх, волнение - до умопомрачения! Задачи, здоровье, любовь твоих девочек, с которыми я дружила, переезды в разные американские села. Твой возросший уровень понимания, движения и настоящая мужская сила! Твоя воля, твой меняющийся внутренний и внешний мир сделали меня счастливой. Какой я остаюсь и по сей день! Люблю тебя, твою маму и бабушку, твоих детей и жену. Горжусь тобой! Твоя ТАТ", - поздравила Тарасова Ягудина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)17 Мар 2020 в 2:03 PDT

Алексей Ягудин - заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.