Мишустин поручил МВД, Минюсту и МЭР ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу

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24 марта 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и Минэкономразвития представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Постановлением российского правительства коронавирусная инфекция COVID-19 внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, нарушение влечёт ответственность, в том числе уголовную, - передает RT.

С помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции.

По данным пресс-службы правительства, Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина. Главы Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова просила об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.