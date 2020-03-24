Мишустин поручил МВД, Минюсту и МЭР ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и Минэкономразвития представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Постановлением российского правительства коронавирусная инфекция COVID-19 внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, нарушение влечёт ответственность, в том числе уголовную, - передает RT.
С помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции.
По данным пресс-службы правительства, Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина. Главы Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова просила об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.