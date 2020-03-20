Супруги российских хоккеистов рассказали, как переживают карантин в США вместе с американцами

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 марта 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Обстановка с коронавирусом в США ухудшается с каждым днём. Президент страны Дональд Трамп ввёл чрезвычайное положение. Все спортивные соревнования остановлены. Супруги российских хоккеистов делятся информацией о ситуации в Америке в социальных сетях.



Жена Евгения Малкина – Анна Кастерова - рассказала, что в некоторых штатах закрыты почти все школы, детские сады. Улицы опустели, в магазинах смели абсолютно все продукты, и даже туалетную бумагу.



Супруга Александра Овечкина написала, что распроданы практически все антибактериальные салфетки и жидкости, консервы и крупы. Но они успели приобрести всё необходимое. Все надеются, что этот кошмар скоро закончится.



Яна Тарасенко, жена Владимира Тарасенко, призывает всех оставаться дома и самоизолироваться. То, что в жизни нет хоккея - это временное явление. Как только ситуация стабилизируется, спорт вернётся в своё русло, написала Яна.



Ольга Бобровская, супруга Сергея Бобровского, восхищается своим мужем, который помогает простым американцам. Он не афиширует свою деятельность, но это известно в семье. Ольга написала в Instagram о том, что её супруг пожертвовал 100 тысяч долларов работникам хоккейного клуба «Флорида», пока они находятся на карантине.



