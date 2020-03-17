Европейской конфедерацией волейбола приостановлено проведение всех соревнований

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17 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass.

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Известно, что Европейская конфедерация волейбола приостановила проведение всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Об этом сегодня сообщила пресс-служба организации.

Ранее руководство отложило соревнования до 3 апреля. Решение о приостановке коснется Лиги чемпионов, Кубка CEV, Кубка вызова.

Президент CEV Александар Боричич заверил, что они будут продолжать следить за ситуацией и работать вместе со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти взаимные решения в зависимости от дальнейшего развития кризиса.

Также из-за распространения коронавируса был отменен мужской чемпионат мира по керлингу 2020 года. Турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Глазго.