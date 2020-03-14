Чемпионат мира по керлингу среди мужчин в Шотландии отменили из-за коронавируса

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14 марта 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: championat.com

Фото: Pixabay

Мужской чемпионат мира по керлингу 2020 года отменен из-за распространения коронавируса. Турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Глазго.

Президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс отметил, что спортивное сообщество следует рекомендациям шотландского правительства, поэтому турнир не состоится.

«Нашим главным приоритетом является безопасность и благополучие спортсменов, официальных лиц, персонала и болельщиков, но сейчас это не может быть гарантировано», – заявил Кейтнесс.

Сообщается, что из-за отмены чемпионата федерация рассмотрит возможность изменения порядка набора квалификационных очков для Олимпийских игр.

В Глазго на днях состоялся последний большой спортивный турнир при зрителях – местные «рейнджеры» сыграли в рамках Лиги Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что этап «Формулы 1» в Австралии отменили из-за коронавируса.