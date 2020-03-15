В UFC рассказали, состоится ли бой Нурмагомедова с Фергюсоном

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15 марта 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Глава UFC Russia Андрей Громковский ответил, состоится ли долгожданный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Болельщики переживают, что поединок могут отменить из-за коронавируса.

«Президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона все-таки состоится», - заявил Громковский.

Он отметил, что организация предпринимает все возможные меры, чтобы здоровью спортсменов не угрожал коронавирус. Громковский рассказал, что некоторые поединки проводятся без болельщиков, а некоторые перенесены в специальную студию. «Мы продолжаем работать и просто адаптируемся к этим условиям», - добавил Громковский.