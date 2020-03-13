Валерий Шмаров против «Аргументов недели». 22-й тур чемпионата России

Матч ШМАРОВ «Аргументы недели»

«Ахмат» - «Динамо» 1:1 Хозяевам очки нужны позарез, «Динамо» же практически обезопасило себя от вылета. Будет очень упорная игра. К тому же тренер «Ахмата» - спартаковец Шалимов, как у всех спартаковцев у него особое отношение к матчам против «Динамо». Но у гостей появился очень хороший габаритный нападающий Комличенко. Поэтому свой гол все-таки гости забьют. 1:0 Команды примерно одного уровня, в Москве сыграли 1:1. Но мотивация у «Ахмата» выше – они на последнем месте, надо выкарабкиваться. Кадыров тоже прекрасный в своем роде мотиватор. Вполне вероятно свой вклад в победу хозяев сделают и судьи.

«Оренбург» - «Спартак» 0:2 «Оренбург» потерпел в Сочи сокрушительное поражение и стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками. «Спартак» же, полагаю, проиграл «Краснодару» не по игре. У команды появилась страсть и желание к борьбе. Правда, искусственное поле будет проблемой для «Спартака». Но мастерство и командный дух должны принести ему победу. 2:1 У «Оренбурга» сложнейший календарь – играют против лидеров. «Спартак» в этой череде соперников не самый сильный. К тому же в гостях «Оренбург» выиграл 2:1. Пусть тот «Спартак» и нынешний – разные команды, но тренер обязательно использует этот факт: «Ребята, вперед! Вы их уже однажды сделали!»

«Зенит» - «Урал» 3:0 «Зениту» деваться некуда, после двух ничьих дома надо обязательно побеждать. Забивают пока мало, но в этом матче нападающих «прорвет», и хозяева победят с крупным счетом. 2:0 Третья ничья «Зенита» на своем поле – маловероятно, болельщики не поймут. К тому же «Краснодар» уже наступает на пятки. Но крупной победы не будет.

«Арсенал» - «Рубин» 1:0 После обидного поражения в Оренбурге, думаю, «Арсенал» будет предельно мотивирован. «Рубину» же отступать некуда, но у команды большие проблемы в атаке. Хозяева свой гол забьют. 0:0 «Рубин» нынче невразумителен, но деваться ему некуда – на самом дне. Конечно, «Арсенал» будет мочить по полной, но гости вымучают ничейку.

«Сочи» - «Краснодар» 2:2 Хозяева успеют восстановиться после внепланового матча с «Оренбургом». И тем, и другим очки нужны позарез. Уровень команд примерно равен, «Сочи» - это по сути фарм-клуб «Зенита», да и в межсезонье усилился. Будет результативная ничья. 0:2 «Сочи» – на коне, они и по классу почти не уступают гостям. К тому же «Краснодар» накануне обыграл в Москве «Спартак», и по статистике не должен выиграть второй подряд матч в гостях. Но «Краснодар» подловит-таки «Сочи» на контратаках.

ЦСКА – «Уфа» 0:0 Армейцы в Ростове - молодцы, проявили характер, могли спасти матч, играя вдевятером. Это говорит о командном духе. Правда, в команде несколько дисквалифицированных. «Уфа» отбилась в Питере, показала всем, как может играть в обороне. У них прекрасный вратарь, практически не ошибается. ЦСКА будет очень тяжело взломать такую насыщенную оборону, которая даже «Зениту» оказалась не по зубам. Будет сухая ничья 0:1 Без Карпова и Ахметова ЦСКА выставит экспериментальную линию обороны. Позиционная атака у хозяев – нулевая. Но армейцы вынуждены будут идти вперед, «Уфа» же будет ждать свой шанс и дождется.

«Ростов» - «Локомотив» 1:1 Это матч за право играть в Лиге чемпионов. Обе команды не без труда победили в предыдущем туре, причем оба вратаря и Песьяков, и Гилерме отразили пенальти на последних минутах. Игра будет очень осторожная. Рискну поставить на ничью. 2:0 Тренер «Ростова» Карпин сделал взбучку команде за жуткую концовку матча против ЦСКА. «Ростов» сыграет предельно аккуратно в обороне и забьет, причем один из голов после стандарта.