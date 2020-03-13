Валерий Шмаров против «Аргументов недели». 22-й тур чемпионата России

Перед каждым туром чемпионата России знаменитый спартаковец Валерий Шмаров соревнуется с редакцией еженедельника «Аргументы недели» и ее внештатными экспертами в футбольном прогнозе.
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Матч
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ШМАРОВ
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«Аргументы недели»
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«Ахмат» - «Динамо»
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1:1
Хозяевам очки нужны позарез, «Динамо» же практически обезопасило себя от вылета. Будет очень упорная игра. К тому же тренер «Ахмата» - спартаковец Шалимов, как у всех спартаковцев у него особое отношение к матчам против «Динамо». Но у гостей появился очень хороший габаритный нападающий Комличенко. Поэтому свой гол все-таки гости забьют.
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1:0
Команды примерно одного уровня, в Москве сыграли 1:1. Но мотивация у «Ахмата» выше – они на последнем месте, надо выкарабкиваться. Кадыров тоже прекрасный в своем роде мотиватор. Вполне вероятно свой вклад в победу хозяев сделают и судьи.
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«Оренбург» - «Спартак»
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0:2
«Оренбург» потерпел в Сочи сокрушительное поражение и стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками. «Спартак» же, полагаю, проиграл «Краснодару» не по игре. У команды появилась страсть и желание к борьбе. Правда, искусственное поле будет проблемой для «Спартака». Но мастерство и командный дух должны принести ему победу.
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2:1
У «Оренбурга» сложнейший календарь – играют против лидеров. «Спартак» в этой череде соперников не самый сильный. К тому же в гостях «Оренбург» выиграл 2:1. Пусть тот «Спартак» и нынешний – разные команды, но тренер обязательно использует этот факт: «Ребята, вперед! Вы их уже однажды сделали!»
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«Зенит» - «Урал»
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3:0
«Зениту» деваться некуда, после двух ничьих дома надо обязательно побеждать. Забивают пока мало, но в этом матче нападающих «прорвет», и хозяева победят с крупным счетом.
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2:0
Третья ничья «Зенита» на своем поле – маловероятно, болельщики не поймут. К тому же «Краснодар» уже наступает на пятки. Но крупной победы не будет.
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«Арсенал» - «Рубин»
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1:0
После обидного поражения в Оренбурге, думаю, «Арсенал» будет предельно мотивирован. «Рубину» же отступать некуда, но у команды большие проблемы в атаке. Хозяева свой гол забьют.
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0:0
«Рубин» нынче невразумителен, но деваться ему некуда – на самом дне. Конечно, «Арсенал» будет мочить по полной, но гости вымучают ничейку.
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«Сочи» - «Краснодар»
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2:2
Хозяева успеют восстановиться после внепланового матча с «Оренбургом». И тем, и другим очки нужны позарез. Уровень команд примерно равен, «Сочи» - это по сути фарм-клуб «Зенита», да и в межсезонье усилился. Будет результативная ничья.
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0:2
«Сочи» – на коне, они и по классу почти не уступают гостям. К тому же «Краснодар» накануне обыграл в Москве «Спартак», и по статистике не должен выиграть второй подряд матч в гостях. Но «Краснодар» подловит-таки «Сочи» на контратаках.
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ЦСКА – «Уфа»
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0:0
Армейцы в Ростове - молодцы, проявили характер, могли спасти матч, играя вдевятером. Это говорит о командном духе. Правда, в команде несколько дисквалифицированных. «Уфа» отбилась в Питере, показала всем, как может играть в обороне. У них прекрасный вратарь, практически не ошибается. ЦСКА будет очень тяжело взломать такую насыщенную оборону, которая даже «Зениту» оказалась не по зубам. Будет сухая ничья
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0:1
Без Карпова и Ахметова ЦСКА выставит экспериментальную линию обороны. Позиционная атака у хозяев – нулевая. Но армейцы вынуждены будут идти вперед, «Уфа» же будет ждать свой шанс и дождется.
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«Ростов» - «Локомотив»
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1:1
Это матч за право играть в Лиге чемпионов. Обе команды не без труда победили в предыдущем туре, причем оба вратаря и Песьяков, и Гилерме отразили пенальти на последних минутах. Игра будет очень осторожная. Рискну поставить на ничью.
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2:0
Тренер «Ростова» Карпин сделал взбучку команде за жуткую концовку матча против ЦСКА. «Ростов» сыграет предельно аккуратно в обороне и забьет, причем один из голов после стандарта.
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«Тамбов» – «Крылья Советов»
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1:2
Это матч за выживание, у обеих команд по 22 очка. Они играют в Нижнем Новгороде, куда приедет больше болельщиков из Самары, чем из Тамбова. Рискну поставить на Крылья.
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1:1
Мы болеем за «Тамбов», но на чужом, считай, поле он не выиграет. Ведь сейчас «Тамбов» не та темная лошадка, что преподносила сюрпризы в конце прошлого года.
Как определяется победитель:
- угаданный исход матча – 1 очко
- угаданный счет матча – 3 очка
- угаданная разница мячей в победном матче одной из команд – 2 очка