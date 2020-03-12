Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

Крупнейший футбольный чемпионат Евро-2020 может быть отменен. Об этом сообщили во Франции.
Громкую не только для футбольного, но и для всего мира, новость опубликовало французское издание L'Equipe. В ближайшее время может быть объявлено об отмене кубка УЕФА.
«Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА на следующей неделе планирует объявить о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции», — сообщило издание.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
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