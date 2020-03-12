СМИ: у Лукашенко заподозрили коронавирус 

В четверг, 12 марта, появилась информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получил заражение коронавирусной инфекцией. Известно, что главе государства стало плохо и он потерял сознание накануне вечером.
Согласно источнику, вечером 11 марта Лукашенко почувствовал недомогание и упал в обморок. Кроме того, были отменены все мероприятия с участием лидера республики. Узнав об этом, пользователи предположили, что у президента коронавирус.
Однако информация не подтверждена.
Ранее комиссия здравоохранения Китая заявила, что страна прошла пик эпидемии коронавируса. При этом в Белоруссии выявлено 12 случаев заражения.