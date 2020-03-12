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СМИ: у Лукашенко заподозрили коронавирус 

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер

СМИ: у Лукашенко заподозрили коронавирус 
Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

В четверг, 12 марта, появилась информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получил заражение коронавирусной инфекцией. Известно, что главе государства стало плохо и он потерял сознание накануне вечером.

Согласно источнику, вечером 11 марта Лукашенко почувствовал недомогание и упал в обморок. Кроме того, были отменены все мероприятия с участием лидера республики. Узнав об этом, пользователи предположили, что у президента коронавирус.

Однако информация не подтверждена.

Ранее комиссия здравоохранения Китая заявила, что страна прошла пик эпидемии коронавируса. При этом в Белоруссии выявлено 12 случаев заражения.

БА

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