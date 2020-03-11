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23-летний Александр Большунов стал первым российским лыжником - обладателем Кубка мира

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

23-летний Александр Большунов стал первым российским лыжником - обладателем Кубка мира
Александр Большунов, фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Уральский лыжник Александр Большунов стал первым российским обладателем Кубка мира, причем досрочно. 23-летний Большунов вырвался вперед после того, как стало известно, что сборная Норвегии не поедет на этапы Кубка мира в Канаду и США из-за угрозы заражения коронавирусом.

Александр Большунов - инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа войск Росгвардии. Недавно на официальном сайте Росгвардии писала о Большунове, что ему достаточно набрать 100 очков во всех оставшихся стартах, чтобы «с запасом выиграть Большой хрустальный глобус, который еще никогда не давался российскому лыжнику-мужчине в постсоветской истории». На данный момент в активе уральского лыжника 2221 очка, а у его ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Клэбо — 1726 баллов. На третьем и четвертом месте также идут представители Норвегии, и они уже не смогут догнать россиянина из-за пропуска заключительных этапов сезона, - сообщает URA.RU.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев всех поздравил с исторической победой. Комментатор напомнил, что в СССР большой лыжный глобус брали только Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

 

ИЧ

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