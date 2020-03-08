Головин мог стать героем матча против «Ниццы»

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8 марта 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Александр Головин, фото соцсети

Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением во Франции Александра Головина. За матч в Ницце (1:2) россиянин получил от «Экип» пять баллов.

Раздался финальный свисток, и Головин, только что прервавший контратаку «Ниццы», сорвал досаду на рекламном щите – влепив что есть силы по нему мячом. Он мог стать героем матча – на 89-й минуте ловким обманным движением прокинул мяч мимо защитника Сарра и метров с десяти угодил в перекладину - прямо над головой вратаря.

Но через пару минут героем стал нападающий из «Ниццы» Дольберг – забивший победный (а до этого сравнявший счет). Датчанин получил от «Экип» восемь баллов, а Саша – пятерку, что ниже средней по команде (5,3). Он как всегда старался, подал два угловых, в его активе два удара по воротам, но больше занимался разрушением.

В общем рейтинге чемпионата Франции Головин со средней оценкой 5,46 находится на 22-м месте (Дольберг – на 54-м, средняя 5,23). Вот оценки Головина по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м и 22-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 – 6 – 7 – 4 – 3 – 4 – 4 – 7 – 5 - 5

Лидеры общего рейтинга:

1. Неймар («ПСЖ») – 6,4

2. Ди Мария («ПСЖ») – 6,17

3. Верратти («ПСЖ») – 6,12

4. Бен Йеддер («Монако») – 6,04

5. Слимани («Монако») и Мбаппе («ПСЖ») - 6