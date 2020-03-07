Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира

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7 марта 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vesti.ru.

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Россиянка Камила Валиева выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Таллине. Россиянка набрала по сумме короткой и произвольной программ 227,30 балла.

Ксения впервые в карьере выиграла мировое юниорское первенство. Также на пьедестале оказалась ее соотечественница Дарья Усачева, спортсменка оказалась обладательницей серебряной медали. В ее активе 207,74 балла. Бронзовую медаль завоевала представительнице США Алисе Лю с результатом 204,83 балла.

Футболист Игорь Акинфеев встретился со своим юным поклонником. Спортсмен исполнил мечту 12-летнего белгородца и подарил футболку со своим автографом.