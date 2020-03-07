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Футболист Игорь Акинфеев встретился со своим юным поклонником с заболеванием ДЦП

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru.

Футболист Игорь Акинфеев встретился со своим юным поклонником с заболеванием ДЦП
pixabay.com

Футболист Игорь Акинфеев встретился со своим юным поклонником. Спортсмен исполнил мечту 12-летнего белгородца и подарил футболку со своим автографом.

Желание вживую увидеть Акинфеева Артём Степанов из Белгорода загадал перед Новым годом, когда участвовал в проекте «Ёлка желаний». Игорь охотно отозвался на просьбу увидеться с мальчиком, подписал для маленького фаната футболку и провёл с Артёмом часть дня 6 марта.

Известно, что маленький белгородец страдает ДЦП и недавно перенёс сложную операцию. И встреча с кумиром стала для ребенка помощником в выздоровлении.

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