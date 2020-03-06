Жена Овечкина, которая скоро во второй раз станет мамой, поблагодарила поклонников за теплые слова

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6 марта 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анастасия и Александр Овечкины, Chris Williams/Icon Sportswire

Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина, которая в скором времени во второй раз станет мамой, выразила поклонникам благодарность за теплые слова и пожелания.

Анастасия отметила, что ей было безумно приятно прочитать множество слов поддержки, которые написали ей подписчики. Пост дочь актрисы Веры Глаголевой сопроводила снимками, на которых можно увидеть ее изменившуюся фигуру. Фолловеры отметили, что жена хоккеиста выглядит прекрасно, в частности, julia_rempel отметила: "Какая же ты красивая". Пользовательница morozanna в свою очередь заявила: "Настя , какая же ты красивая!!! Эталон – женственности и красоты!!! У тебя отличный вкус во всем!!!".

Ранее стало известно, что молодая женщина скоро подарит супругу второго сына. Сейчас пара воспитывает первенца, которого назвали Сергеем в честь брата Александра Овечкина, погибшего много лет назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)5 Мар 2020 в 7:46 PST