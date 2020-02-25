Жена Александра Овечкина официально подтвердила вторую беременность

Супруга всемирно известного хоккеиста Александр Овечкина, младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия подтвердила, что в настоящий момент ждет второго ребенка. Она уже воспитывает сына Сергея.
Анастасия поделилась снимком, на котором она запечатлена с любимыми мужем и сыном. На новой фотографии можно увидеть изменившуюся фигуру молодой женщины и предположить, что она станет матерью во второй раз уже в самое ближайшее время.
"Мы тебя очень ждем!!" — подписала фото Анастасия, обращаясь к будущему малышу.
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