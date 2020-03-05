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Девушка-боксер из Петербурга рассказала, на что пошла ради боев с мужчинами

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Девушка-боксер из Петербурга рассказала, на что пошла ради боев с мужчинами
Фото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Дваждова на протяжении многих лет занимается боксом. Однако по правилам 22-летняя девушка не может выходить на ринг против мужчин. Находчивая петербурженка нашла лазейку.

Дваждова призналась, что ради боев с мужчинами ей приходилось скрывать свой пол и представляться мужским именем – Татьяна выдавала себя за Владимира Ермолаева. При этом спортсменка призналась, что неофициально работает грузчиком – официально устроиться на такую работу девушке невозможно.

«Я занимаюсь спортом, боксом, выступаю за то, чтобы женщин стали допускать к поединкам с мужчинами», - заявляет Дваждова.

АБ

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