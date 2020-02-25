Рамзан Кадыров устроил тренировочный бой с Александром Емельяненко

Боец Александр Емельяненко и глава Чечни Рамзан Кадыров вышли на ринг и провели тренировочный поединок.
Фотографию с места событий опубликовал Емельяненко, сопроводив ее подписью: «Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!».
По некоторым данным, Емельяненко в клубе «Ахмат» готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который запланирован на 3 апреля и должен состояться в Москве.
Что касается боя с главой Чечни, то разговоры о том, что Емельяненко и Кадыров встретятся на ринге, пока что ничем не подтверждаются. Кадыров уже вызывал спортсмена на бой в конце декабря прошлого года.