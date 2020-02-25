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Рамзан Кадыров устроил тренировочный бой с Александром Емельяненко

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров устроил тренировочный бой с Александром Емельяненко
Фото: Инстаграм Александра Емельяненко.

Боец Александр Емельяненко и глава Чечни Рамзан Кадыров вышли на ринг и провели тренировочный поединок.

Фотографию с места событий опубликовал Емельяненко, сопроводив ее подписью: «Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!».

По некоторым данным, Емельяненко в клубе «Ахмат» готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который запланирован на 3 апреля и должен состояться в Москве.

Что касается боя с главой Чечни, то разговоры о том, что Емельяненко и Кадыров встретятся на ринге, пока что ничем не подтверждаются. Кадыров уже вызывал спортсмена на бой в конце декабря прошлого года.

ДВа

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